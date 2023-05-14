В Пермском крае 15 и 16 мая местами ожидаются заморозки

Погода в мае
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В МЧС по Пермскому краю сообщили о заморозках до -3 градусов 15 и 16 мая в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Заморозки возможны местами в отдельных частях региона.
По информации Пермского гидрометцентра, в Перми 15 мая ночная температура воздуха составит около +4 градусов, днем поднимется до отметки +19 градусов.
«Предстоящие заморозки могут увеличить вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, а также использования самодельных нагревательных устройств», предупреждают в МЧС по Пермскому краю.
Об этом говорит печальная статистика. Так, только за сутки 13 мая на территории Пермского края произошло 35 пожаров, имеются пострадавшие и жертвы.
При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01», «101» и «112».
Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru