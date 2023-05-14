В Пермском крае 15 и 16 мая местами ожидаются заморозки

Погода в мае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В МЧС по Пермскому краю сообщили о заморозках до -3 градусов 15 и 16 мая в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Заморозки возможны местами в отдельных частях региона.

По информации Пермского гидрометцентра, в Перми 15 мая ночная температура воздуха составит около +4 градусов, днем поднимется до отметки +19 градусов.

«Предстоящие заморозки могут увеличить вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, а также использования самодельных нагревательных устройств», предупреждают в МЧС по Пермскому краю.

Об этом говорит печальная статистика. Так, только за сутки 13 мая на территории Пермского края произошло 35 пожаров, имеются пострадавшие и жертвы.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01», «101» и «112».

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