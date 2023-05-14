В Перми планируют провести ремонт исторического моста через Егошиху

Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина

Мост через Егошиху имеет почти 100-летнюю историю. Его строительство началось еще в начале 1920-х годах, а завершено 1 ноября 1925 года. До строительства Северной дамбы он связывал Мотовилиху с центром Перми.

Мост известен необычной конструкцией с инвертной арочной балкой, привлекает внимание своим «перевернутым» видом. Такие конструкции более характерны мостам для горных условий.

В 1929 году по Егошихинскому мосту запустили первую в городе трамвайную линию. Проезд по нему был одноколейный. С вводом в эксплуатацию Северной дамбы в 1959 году на нее перенесли и движение трамваев.

О дальнейшей судьбе исторического моста через Данилиху зашла беседа во время недавней встречи главы Перми Алексея Дёмкина с жителями Мотовилихи.

«Сегодня мост остается востребованным. Для многих этот путь является наиболее коротким до транспортной остановки в микрорайоне Разгуляй. Проход по нему должен быть безопасным», - написал в своем телеграм-канале глава города.

В настоящее время на мосту через Егошиху отсутствует часть перил, также вызывает опасение и его техническое состояние. В июне этого года мост ждет обследование с дальнейший оценкой работ по его ремонту. О сроке начала выполнения ремонтных работ пока не сообщается.

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