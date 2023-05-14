В Пермском крае ремонт федеральной трассы М-7 «Волга» завершат осенью 2024 года

Фото: Правительство Пермского края

В Пермском крае продолжается строительство и ремонт федеральных и региональных дорог. Один из важных дорожных объектов находится на трассе М-7 «Волга» при подъезде к Краснокамску.

Здесь полным ходом идет реконструкция участка протяженностью в 9 км – с 450 по 459 км от деревни Верхнее Гуляево до объездной дороги Краснокамска. Как пояснили в краевом минтрансе, завершение строительства планируется на октябрь 2024 года. Комфорт и безопасность движения на обновленной трассе обеспечат двухуровневая развязка, четырехполосная дорога, разделительная полоса и освещение. Транспортная развязка обеспечит комфортный выезд на Западный обход Перми. Строительство началось весной 2021 года.

Параллельно ведется капитальный ремонт трассы М-7 на участке 429-440 км на отвороте к Кудымкару.

Дорожные работы затронут и два участка дороги А-153 Нытва-Кудымкар. Их протяженность составит 20 км.

Всего в 2023 году планируется построить и отремонтировать 380 дорог Пермского края. На эти цели выделен 31 млрд рублей. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» обновят 168 км дорожного покрытия региона.

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