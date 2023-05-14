Фото: Женская футбольная команда «Зенит» / ВКонтакте

Пермская «Звезда-2005» в Санкт-Петербурге не сумела сдержать атаки «Зенита» - одного из лидеров чемпионата России по футболу среди женщин сезона 2023 года.

Питерские футболистки добились уверенной победы со счетом 2:0 (1:0). В первом тайме отличилась Ана Диаш, во втором – Габриэла Гживиньска.

После этой победы «Зенит» упрочил свое лидирующее положение, «Звезда-2005» находится в середине турнирной таблице. Увы, набранные командой очки в первых девяти матчах предварительной части чемпионата страны пока не позволяют рассчитывать на попадание в число призеров розыгрыша сезона 2023 года. Отрыв от первых трех команд продолжает увеличиваться.

«Начали игру хорошо, были моменты, надо было забивать. На дальнейший ход матча повлиял обидный пропущенный гол», - отметила после матча в Санкт-Петербурге главный тренер ЖФК «Звезда-2005» Елена Суслова.

Следующий матч «Звезда-2005» проведет в Перми 20 мая с дебютантом чемпионата страны самарскими «Крыльями Советов» (0+).

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