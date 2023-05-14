На Слудской горке в Перми установят систему видеонаблюдения

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина

В Перми в рамках подготовки к 300-летию города продолжается реконструкция прогулочного пространства на Слудской горке вдоль нечетной стороны ул. Петропавловской на участке от ул. Попова до ул. Крисанова. Работы ведутся на верхнем и нижнем ярусе.

Ход работ в минувшую субботу оценил глава региона Дмитрий Махонин. По его словам, благоустройство верхнего яруса Слудской горки уже завершено. Здесь полностью выполнили озеленение, установили четыре детских и спортивных площадки, на тротуарах выложили плитку и часть дорожек заасфальтировали, обновили лестничные марши.

Недовольство губернатора вызвали газоны, поврежденные во время установки освещения, а также частями испорченное резиновое покрытие площадок. В ближайшее время подрядчик должен устранить все замечания.

По итогам проведения проверки благоустройства Слудской горки он дал поручение установить систему видеонаблюдения на всей ее территории, чтобы «вандалам было тут не разгуляться».

Благоустройство нижнего яруса Слудской горки в Перми планируют завершить к 12 июня этого года. В этой части уже высадили несколько десятков деревьев. Предстоит обновить газоны, которые будут покрыты как рулонной травой, так и посевными материалами.

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