Жителей Пермского края предупредили о высокой угрозе пожаров с 14 по 16 мая

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что 14-16 мая на территории региона сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). Также ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В связи с высоким уровнем угрозы пожаров жителям рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности.
Сейчас особый противопожарный режим действует в четырех муниципалитетах: Косинском (до 14.05), Гайнском (до 26.05), Юрлинском (до особого распоряжения) муниципальных округах, а также в Чайковском городском округе (до 31.05). Кроме того, особый противопожарный режим с 27 мая по 10 июня будет введен в 14 муниципалитетах.
Напомним, что сжигание мусора и сухой травы, разведение костров и посещение леса запрещены в период действия особого противопожарного режима.
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