В Прикамье при пожаре в частном доме погиб мужчина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В деревне Шабуры Частинского муниципального округа 11 мая произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 22:23. К месту ЧП выехали 8 человек личного состава и 4 единицы техники. Горел деревянный дом и надворные постройки. Огонь охватил 108 квадратных метров. Полностью потушить его удалось в 23:20. К сожалению, погиб мужчина.

Сейчас по факту пожара проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

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