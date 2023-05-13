В Пермском крае на установку модульного причала потратят 13,7 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Установкой модульного причала в Краснокамске займется «Пермская судоверфь». Компания выиграла аукцион. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Причалы будут установлены за 13,7 млн рублей. Цена снизилась почти на 4 млн — изначально максимальная стоимость составляла 17,4 млн.

Модульный причал для приема маломерных судов и круизных пассажирских теплоходов будет готов к августу этого года. Заказчиком выступает управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

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