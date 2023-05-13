В Пермь 13 мая впервые прибыл теплоход «Мустай Карим»

Фото: соцсети Алексея Демкина

В Перми 13 мая впервые встретили теплоход «Мустай Карим» — самый современный теплоход в стране, соответствующий уровню пятизвездочного отеля. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Алексей Демкин.

Сейчас «Мустай Карим» совершает рейс «Счастье на Каме». Теплоход стартовал из Нижнего Новгорода. В Перми он остановился на 11 часов.

Фото: соцсети Алексея Демкина

В июле «Мустай Карим» отправится в другой тур, отправной точкой которого станет Пермь. Это будет тематический театральный круиз с артистами Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, ТЮЗа и театра комедии.

В Перми намерены и дальше развивать речные круизы, а в месте с тем и внутренний туризм.

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