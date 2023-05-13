На трассе в Прикамье насмерть разбился водитель «Лады»

Фото: Поисково-спасательная служба КМО

В Пермском крае на трассе «Бырма — Верх-Турка» 12 мая около 16:00 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

По предварительной информации, водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением. В результате легковушка вылетела в кювет. Мужчина погиб на месте аварии, уточнил замначальника отдела ГИБДД муниципального отдела «Кунгурский» Владимир Левшов. Также двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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