В Прикамье простились с молодым бойцом, погибшим в первый день СВО

Фото: Нердвинская средняя общеобразовательная школа

В Карагайском районе простились с погибшим в ходе спецоперци на Украине Сергеем Михалевым. Ему было 23 года.

Трагическую новость сообщили в местной администрации. Больше года о парне ничего не было известно. Он считался без вести пропавшим. Оказалось, что он погиб еще 24 февраля 2022 года — в день начала спецоперации.

Сергей Михалев учился в Нердвинской школе, окончил 9 классов и поступил в Пермский политехнический колледж имени Славянова. В 2019 году отслужил срочную службу. После этого служил по контракту в танковых войсках.

С военнослужащим простились 3 мая.

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