В Прикамье на следующей неделе потеплеет до +26 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По-летнему теплая погода будет радовать на следующей неделе. Об этом рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 15 мая, ночью будет +2…+7 градусов, а по северу региона температура опустится до -1. Уже днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Во вторник будет тепло и сухо. Ночью +1…+6, днем +20…+25. В среду потеплеет до +26, но при этом усилится ветер.

По предварительным прогнозам, теплая погода сохранится до конца недели. Небольшие дожди пройдут лишь местами.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65