Минздрав просит жителей Пермского края оценить качество питания в больницах

Фото: Сергей НАДЕЖДИН
Минздрав Пермского края просит жителей рассказать о том, как они оценивают качество питания в больницах (круглосуточных стационарах). Принять участие в опросе можно, считав QR-код с изображения, которое расположено во всех стационарах, где проводится анкетирование пациентов, либо по ссылке: https://clck.ru/34Jqyp
- Ваши ответы помогут нам улучшить качество организации питания в стационарах и повысить комфортность пребывания в больницах Прикамья, - говорят в Минздраве.
Опрос проводится до 1 декабря 2023 года.
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