Магомедсалам Магомедов и Игорь Комаров провели с регионами ПФО совещание о Стратегии национальной политики РФ

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В Оренбурге обсудили актуальные вопросы реализации в регионах ПФО Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года и другие аспекты межэтнического и межконфессионального согласия с учетом новых условий. Председателями заседания стали замруководителя администрации президента России Магомедсалама Магомедова и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Прикамье представил и.о. руководителя администрации губернатора Александр Смертин.

Совещание ежегодно проводится по поручению Владимира Путина в одном из регионов ПФО.

В начале своего выступления Игорь Комаров отметил, что Оренбург накопил существенный опыт развития культур народов России. Здесь созданы благоприятные условия для проживания представителей самых разных национальностей.

Полпред также подчеркнул, что одной из приоритетных задач региональных властей остается профилактика, предупреждение и ликвидация конфликтов на национальной и религиозной почве в условиях внешнего давления.

Магомедсалам Магомедов отметил, что проведение СВО актуализировало целый ряд задач, имеющих прямое отношение к государственной национальной политике.

«Приволжский федеральный округ является лидером по основным показателям межнациональных отношений: почти 90% населения считают их положительными. Благополучие регионов – во многом результат колоссальной работы, позволившей создать прочный фундамент за 10 лет. Консолидация российского народа на фоне внешнего давления только выросла. Более 80% жителей нашей страны поддерживают решение Главы государства о проведении специальной военной операции, в том числе наши национальные организации и объединения», – подчеркнул заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер расказал, что уже почти 300 лет в регионе гармонично сосуществуют и обогащают друг друга различные языки, культуры и религии. При этом более 85% оренбуржцев считают себя в первую очередь россиянами, а не представителями этнических групп. Задачи органов госвласти и местного самоуправления – в системном контроле миграционной ситуации, в создании условий для этнокультурного развития представителей этнических общностей, в содействии процессам формирования российского общегражданского единства.

По словам Игоря Комарова, для Приволжского федерального округа межнациональные, межконфессиональные вопросы имеют особое значение: из 14 регионов – 6 национальных республик.

- Этнический, конфессиональный состав нашей большой семьи – регионов ПФО – обязывает нас делать акцент на межнациональных отношениях. Несмотря на внешнее давление, мы видим единение вокруг политики президента России, его позиции по вопросу современного мироустройства, проведения специальной военной операции», - заявил Комаров.

В Пермском крае, к слову, проживают представители 146 разных национальностей. Регион является хранителем и носителем традиций многих народов, сформировав уникальную прикамскую культуру, впитавшую в себя ценности многих поколений местных жителей. Поэтому власти Прикамья в своей работе уделяют особое внимание сфере национальной политики, сохранению традиций, культуры, языка народов. Помимо этого, Пермский край открыт для общения, обмена опытом и лучшими практиками. Так, в декабре 2022 года он на несколько дней стал площадкой для профессионального сообщества. В краевой столице в рамках IX Всероссийского форума национального единства состоялся Пермский открытый форум Дружбы народов. В его работе приняли участие сотрудники законодательных и исполнительных органов государственной власти, руководители Домов дружбы, Домов национальностей и других этнокультурных учреждений Приволжского федерального округа (ПФО), лидеры институтов гражданского общества и ученые. Они обсудили вопросы укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, роль религии в решении задач духовного и социального благополучия граждан России, защит межнациональных и межконфессиональных отношений от внешних деструктивных влияний.