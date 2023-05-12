В Перми началось благоустройство территории нового зоопарка

Фото: Павел Черепанов | Пермский край / Telegram

В новом зоопарке в Перми начали благоустраивать территорию. Строители приступили к укладке плитки, установили уличное освещение, скоро завезут чернозём для высадки деревьев и кустарников. Художники продолжают расписывать фасады зданий и вольеров. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры, внештатный советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов.

По его словам, на 90% построена ветлечебница. Сейчас проводится укладка плитки и отделочные работы. Объект планируется сдать в ближайшее время.

Напомним, что строительство зоопарка в микрорайоне Нагорный началось еще в 2017 году. В апреле этого года стало известно, что в новый зоопарк переехали первые 300 животных. В их числе кролики, мелкие грызуны и домашние птицы. Животных разместили по видам в отдельных секциях в здании контактного зоопарка. Полностью завершить работы по строительству нового зоопарка планируется этой осенью. Для открытия зоопарку предстоит пройти процедуры лицензирования.

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