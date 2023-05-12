В этом году в рамках Дягилевского фестиваля будет работать фестивальный клуб

Фото: Пресс-служба Дягилевского фестиваля

Дягилевский фестиваль — 2023 под художественным руководством Теодора Курентзиса представит оперные премьеры, серию экспериментальных пластических и театральных перформансов, концерты классической и альтернативной музыки. Для всех жителей и гостей города в течение всего фестиваля будет работать фестивальный клуб. Для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа. Фестивальный клуб начнет работу с 22 июня, основная программа фестиваля откроется 23 июня.

Главным событием фестиваля в этом году станет премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов (18+, 1 и 2 июля). Это масштабное действо, в котором объединяются пение и декламация, танец и пантомима, видеоинсталляции и перформативные практики. В спектакле участвуют оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna, приглашенные артисты и перформеры. Музыкальный руководитель и дирижер постановки — Теодор Курентзис, режиссер — автор премьеры прошлогоднего фестиваля De temporum fine comoedia Анна Гусева, за пластическое решение отвечает хореограф Анастасия Пешкова.

Вторая премьера Дягилевского фестиваля этого года — оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» (16+, 28 и 30 июня). Гендель сочинял ораторию, находясь на пике музыкальной фантазии и изобретательности. Это — неистовое, полное живой энергии, виртуозное и предельно требовательное к исполнителям сочинение. Новую постановку оратории — в режиссерской версии Елизаветы Мороз — представит труппа Нижегородского театра оперы и балета под управлением одного из ведущих российских специалистов по старинной музыке Дмитрия Синьковского.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края, генеральным партнером фестиваля выступит Сбер.

Напомним, летом 2022 года Сбер также был генеральным партнером Дягилевского фестиваля, который прошел в Перми – на родине выдающегося мецената. Для зрителей были представлены 22 мероприятия в основной программе, 70 – в программе фестивального клуба, еще десятки – в рамках образовательной программы.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк активно участвует в жизни регионов, в том числе, реализуя благотворительные и спонсорские проекты в сфере искусства и культуры. Дягилевский фестиваль является знаковым событием как в культурной жизни Перми, так и всей страны. Поэтому нам важно во всех смыслах вкладываться в повышение качества жизни людей и бытовой, и духовной».

Ангелина Макиенко, директор Дягилевского фонда поддержки культурных инициатив:

«Дягилевскому фестивалю в этом году исполняется 20 лет. Основанный в 2003 году в городе, где провел детство популяризатор российской культуры импресарио Сергей Дягилев, фестиваль стал одним из крупнейших музыкальных форумов в России, исследующий различные формы творческого поиска на стыке жанров и стилей.

Организатором Дягилевского фестиваля является Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив.