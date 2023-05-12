К 300-летию Перми украсили Камскую ГЭС

Фото: Telegram/Пермь-300

В Перми украсили Камскую ГЭС. На ней появились символы юбилея города. Об этом рассказали в оргкомитете Пермь-300.

Перед въездом на мост разместили плакаты, посвященную приближающемуся празднику. На них изображено, какой была Пермь и какой стала. Также по дороге в сторону Гайвы можно увидеть логотип грядущего события — цифру 300.

«История Перми непрерывно связана с Камской ГЭС. Строительство станции дало толчок развитию Гайвы: появились целые рабочие поселки, в которые съезжались специалисты со всей страны», — отметили в оргкомитете.

Напомним, что ранее украсили зону прилета аэропорта Большое Савино. Также с его стороны сейчас украшают въезд в город.

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