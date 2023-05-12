Лесопожарный центр опубликовал видео с пеленой дыма в Прикамье

Фото: Пермский лесопожарный центр / Telegram

Пермский лесопожарный центр опубликовал видео с пеленой дыма в лесах на юге Пермского края. На кадрах видно, что дымка очень плотная и скрывает часть лесов. В центре уточнили, что наблюдается едкий запах гари.

Видео было снято камерами системы видеонаблюдения «Лесохранитель». Дымка наблюдается в южно-восточной части территории Прикамья.

Напомним, в пятницу, 12 мая, Пермь и Пермский край накрыл дым от лесных пожаров в соседних регионах. Смог появился из-за сложной лесопожарной обстановки в Свердловской и Курганской областях.

По данным регионального управления МЧС, в настоящее время на приграничных с Пермским краем территориях действующих лесных пожаров нет. Однако в регионе сохраняются метеоусловия благоприятные для накопления вредных примесей в атмосфере. При восточном и юго-восточном ветре это способствует ухудшению видимости и образованию запаха гари в воздухе.

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