В выходные в Пермском крае сотрудники ГИБДД проведут масштабные рейды

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В выходные, с 12 по 14 мая, на территории Пермского края пройдет сразу несколько масштабных профилактических мероприятий. Это «Опасный водитель», «Встречная полоса» и «Внимание, пешеход!».

Как пояснили в Госавтоинспекции Прикамья, автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей. Наряды ДПС будут дежурить вблизи увеселительных заведений и мест отдыха.

Также во время рейдов сотрудники ГИБДД будут обеспечивать безопасность детей и пешеходов и пресекать нарушения, связанные с выездом на встречную полосу.

В ГИБДД напоминают, что пьяным водителям грозит наказание в виде лишения прав до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, за повторное правонарушение – уголовная ответственность. Жителей просят сообщать о случаях нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону 102.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65