В Перми расселят здание бывшего пожарного депо на улице Куйбышева, 11

Фото: 2gis.ru

В Перми планируют расселить историческое здание бывшего пожарного депо по улице Куйбышева, 11. Речь идет о жилых помещениях, которые признаны непригодными для проживания. Соответствующий порядок утвержден Правительством Пермского края.

Согласно постановлению, средства на расселение жилья планируется выделить из краевого бюджета. Жильцы получат субсидии на приобретение нового жилого помещения. Размер субсидии будет зависеть от площади расселяемого жилого помещения, которое занимает наниматель.

Напомним, здание пожарной каланчи было построено в 1883 году по проекту архитектора В.В. Попатенко. В настоящее время оно является объектом культурного наследия регионального значения. «Каланча пожарная» – это образец здания пожарного депо конца 19 века, выполненный в стилистике архитектурной эклектики. Здание планируется реставрировать.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65