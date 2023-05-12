В Перми на площади Карла Маркса загорелся автомобиль

Фото: ЧП и ДТП Пермь / Telegram

Утром в пятницу, 12 мая, на площади Карла Маркса в Перми загорелся автомобиль «Рено Логан». Видео появилось в соцсетях. По словам очевидцев, пожарные приехали быстро, машина не успела полностью сгореть. Подробности дорожного инцидента рассказали в краевом МЧС.

– Сообщение о возгорании автомобиля по улице Сибирской поступило в 8.24. Происходило горение в моторном отсеке легковушки. В тушении пожара принимали участие 8 человек личного состава и 2 единицы техники, - пояснили в ведомстве.

Через несколько минут горение было ликвидировано. Площадь пожара составила около двух квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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