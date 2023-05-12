Алексей Дёмкин провел рабочий выезд в Мотовилихинский район Перми

Фото: Администрация Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин продолжает серию рабочих выездов в районы города: 11 мая он посетил Мотовилихинский район, где встретился с инициативными жителями и оценил ход работ по благоустройству нескольких объектов.

Нынешний 2023 год является в жизни Мотовилихи особенным. Его жители отпразднуют не только 300-летие Перми, но 85-летний юбилей района. В число одной из главных тем, затронутых во время выезда Алексеем Дёмкиным, вошли планы городской администрации по развитию этой исторической территории.

Перед встречей с жителями Мотовилихи глава Перми осмотрел подземный переход на ул. Уральской, его состояние вызывает заслуженные нарекания жителей района. В ходе общения с Алексеем Дёмкиным пермяки активно интересовались о возможности ремонта перехода.

«Одна из просьб, которую мне озвучили, касалась ремонта подземного перехода в Рабочем поселке. Съездил посмотреть его состояние: облезлые стены, граффити. Принял решение – будем ремонтировать. Заменим поликарбонат у входа, оштукатурим и покрасим стены, добавим освещение, установим видеонаблюдение», – отметил глава города.

В ходе рабочего выезда Алексей Дёмкин также оценил ход работ по благоустройству дворовых территорий на улицах Студенческой и Крупской, качество выполнения ремонта улиц Лифанова и Славянова в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Глава города уделил внимание проектам строительства межшкольного стадиона возле гимназии №5 и создания Парка Героев труда на базе сквера в Центральном парке культуры и отдыха им. Свердлова.

Обновленный формат рабочих выездов главы Перми включает встречу с жителями как в ходе личной встречи, так и в формате телемоста. Местом встречи с жителями Мотовилихи стал Детско-юношеский центр им. Василия Соломина. С его площадки осуществлялась прямая связь с общественными центрами на улицах Агатовой, 28 и Халтурина, 10, а также с ул. Парковой, 2.

На личной встрече Алексей Дёмкин отметил, что в связи с юбилейными датами городские власти совместно с районной администрацией разрабатывают планы по развитию исторической территории Мотовилихинского района. Среди отданных поручений главы Перми муниципальным ведомствам стоит отметить завершение установки остановочного павильона «Авторадио» до октября этого года, приведение в порядок остановочного павильон на трамвайной остановке «Цирк» уже ко Дню города. Глава Перми также озвучил проект организации нового автобусного маршрута «Улица Сапфирная – станция Пермь-2», который должен начать работу с осени 2023 года.

Участники встречи получили подробный ответ о планах строительства школы на 825 мест в квартале, ограниченном улицами Целинной, Туркина, Мечникова и 3-й Новгородской. Новая школа должна принять первых учеников в 2027 году.

Вместе с главой города во встрече с жителями Мотовилихинского района принял участие начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Василий Головин. Он ответил на вопросы, связанные с празднованием юбилея города на территории Мотовилихи. Так, в сквере на ул. Крупской пройдет тематическая выставка в рамках проекта «Город Камы», а в сквере им. Юрия Калачникова - праздничная концертная программа с участием творческих коллективов районного Центра досуга, молодежных коллективов города. Часть мероприятий к 85-летнему юбилею Мотовилихи подготовит и районная администрация.

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