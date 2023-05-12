Осенью 2023 года в Перми пройдет финал краевого конкурса будущих мам

Фото: fmomshow.ru

В Пермском крае состоится традиционный конкурс молодых мам. В нем смогут принять участие жительницы Пермского края, ожидающие рождение ребенка. Главным условием является ограничение по сроку беременности: на момент проведения финала он должен составлять 28-32 недели.

Сбор анкет участниц стартует 1 июня и продлится до 10 июля. Взять анкету можно у своего врача в Женской консультации или заполнить онлайн на сайте организатора конкурса.

Следующим этапом станет кастинг, он стартует 13 июля. В нем смогут принять участие будущие мамы в сроке беременности от 24-х недель. Каждая из них должна пройти медицинское и психологическое обследование по месту наблюдения и иметь обменную карту. Участницы должны будут подготовить выступление. Это может быть танец, стихотворение, песня, стенд-ап или любой другой номер продолжительностью не более 2 минут. Самое главное – показать свой талант компетентному жюри.

После кастинга станут известны имена финалистов. Подготовка к финальному раунду конкурса будущим мам стартует 14 июля, она продлится до 27 сентября. В течение этого времени участницам предстоит заниматься хореографией, дефиле, актерским мастерством, культуре речи, фитнесу. Этот этап будет проводиться под строгим наблюдением медицинской комиссии. Занятия планируется проводить 6 дней в неделю по 6-8 часов в день.

Финал конкурса будущих мам Пермского края и шоу программа состоятся 28 сентября на сцене Пермского дома народного творчества «Губерния» (0+). Победители конкурса получат призы и памятные подарки.

По словам участниц конкурса прошлых лет, он подарил им много положительных эмоций, позитива и энергии, столь необходимых в ожидании ребенка. Во время подготовки, порой, было очень тяжело, но все тяготы скрашивали дружеская обстановка и царившее веселье. Несомненно, участие в конкурсе – это путь к успеху, везде и во всем.

Первый краевой конкурс будущих мам состоялся в 2017 году.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по вопросам семейной политики краевого министерства социального развития по тел. 8 (342) 240-46-72, а также у оператора конкурса компании «ММ-Форум»: 8 (343) 272-30-26 и 272-30-27. Электронная почта mm11@2mforum.ru

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