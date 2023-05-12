В выходные в Пермском крае потеплеет до +19 градусов и пройдут дожди

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные, 13 и 14 мая, на большей части Пермского края ожидается облачная погода и пройдут кратковременные дожди. При этом уменьшится суточный ход температуры воздуха, рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.

В ночь на субботу заморозков на территории Прикамья уже не будет, температура воздуха составит +1…+6 . В дневные часы на юге региона и в Перми воздух прогреется до +17…+19 . Этот день может стать самым теплым с 6 мая, говорят синоптики.

Однако на северо-западе и западе Пермского края, а вечером и в центральных районах пройдут небольшие дожди. Также возможны грозы.

Ночь на воскресенье в Прикамья будет облачной и более теплой, ожидается в пределах +4…+9 . Днем на юге края пройдут кратковременные дожди и грозы. При этом на севере региона обойдется без осадков. Температура воздуха повысится до отметки +11…+16 . Но будет прохладнее, чем в субботу. Пройдут ли дожди в Перми, пока неизвестно.

По прогнозам синоптиков, с 15 мая большая часть Пермского края, за исключением южных районов, попадает под влияние усиливающегося антициклона. Осадки возможны только на крайнем юге территории, а 16-18 мая их не будет вовсе. При этом может потеплеть до +21…+24 .

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