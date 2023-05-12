Жительница Прикамья напала с ножом на мужчину у подъезда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Березниках 29-летнюю местную жительницу обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Случай произошел перед Новым годом в ночь на 31 декабря. Женщина была в гостях у знакомых и распивала вместе с ними спиртное. Выйдя из подъезда, она стала свидетельницей ссоры двух мужчин и вмешалась.

Ссора переросла в драку, во время которой обвиняемая, вооружившись ножом, три раза ударила одного из мужчин в спину. Его успели доставить в больницу и спасти.

Теперь женщину ждет суд.

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