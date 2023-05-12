Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в Перми из-за дымки от лесных пожаров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дым от масштабных лесных пожаров в Свердловской и Курганской областях все-таки добрался до Перми. В городе чувствуется запах гари и незначительно ухудшилась видимость.

В пятницу, 12 мая, в связи с появлением дымки на территории Перми и Пермского края организован мониторинг качества атмосферного воздуха. Его проводят специалисты аккредитованного лабораторного «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проводят мониторинг качества атмосферного воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Пробы взяты в шести точках в Перми на территории жилой застройки, а также в семи населенных пунктах региона. Все отобранные пробы воздуха будут исследованы на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу во время пожаров.

В ведомстве также напомнили, что при повышенной задымленности атмосферного воздуха и с целью предупреждения неблагоприятного влияния на здоровье людей следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям.

Жителям рекомендуется ограничить прогулки на открытом воздухе, а также использовать средства защиты органов дыхания, увеличить потребление воды и ограничить физическую активность. В помещениях необходимо держать окна закрытыми и проводить влажную уборку. В случае, если почувствовали симптомы острого заболевания или недомогания, нужно сразу обратиться к врачу.

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