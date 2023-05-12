В Перми 12 июня введут запрет для езды на электросамокатах

Прокат электросамокатов в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Перми на День города 12 июня могут ввести запрет езды на электросамокатах.

Нельзя будет пользоваться услугами проката самокатов на участках от ул. Плеханова до ул. Куйбышева и от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской. Запрет связан с обеспечением мер безопасности в местах массового отдыха и большого скопления людей.

Общий перечень ограничений в движении транспорта на День города 12 июня в Перми станет известен позже.

Совещание по вопросам, касающимся проката электросамокатов (кикшеринга), организации их движения на территории города состоялось 11 июня с участием депутатов Пермской гордумы, представителей департамента дорог и благоустройства администрации Перми, Пермской дирекции дорожного движения и компаний кикшеринга.

Кстати, в России планируют ввести прокат средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, только в местах, имеющих для этого специальную инфраструктуру – парковые и спортивные зоны.

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