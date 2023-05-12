Сотрудники МВД провели обыски у двух заместителей главы Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 11 мая, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю провели оперативные мероприятия в администрации Перми. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, проверка проходила в рабочих кабинетах заместителей главы администрации города Дмитрия Галиханова и Игоря Субботина. Во время следственных действий правоохранители изъяли носители информации. Сообщается, что силовики якобы искали документы, которые касаются вывоза снега.

Напомним, в апреле этого года сотрудники УФСБ провели обследование помещений в МКУ «Пермблагоустройство». Силовики провели выемку документации, связанной с проектом по строительству крематория в Перми.

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