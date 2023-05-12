В Перми ищут помещение для волонтерского центра, помогающего участникам СВО

Фото: МОЛОТ / ПАРМА ZA СВОих
Волонтерские центры «Молот - наш Пермский танковый батальон» и «Парма ZA СВОих» ищут новое помещение.
После пяти месяцев работы в прошлом помещении, которое было предоставлено бесплатно, волонтерам нужно переезжать. Им требуется новое в центре города площадью 300 квадратных метров.
Центры отправляют гуманитарную помощь для участников спецоперации, плетут сети, собирают тактические носилки и пятиточечники, а также сумки санинструкторов и индивидуальные аптечки.
Тех, кто может помочь с поиском помещения, просят звонить по телефону +79824887332.
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