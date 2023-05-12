В Пермском крае 14-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае мальчик умер после тренировки по хоккею. Ему было 14 лет. О смерти подростка сообщили в Детско-Юношеском хоккейном клубе «Нытва Юниор».

«Ушёл из жизни игрок нашей команды, добрый, отзывчивый парень. Мы соболезнуем родителям и близким Кирилла. Помним, любим, скорбим, ты навсегда останешься в наших сердцах», – говорится в сообщении в группе хоккейного клуба в соцсети ВКонтакте.

Тренер команды рассказал «Комсомолке», что Кирилл играл в качестве нападающего в хоккейном клубе города Нытвы. На здоровье игрок не жаловался, всегда выполнял все упражнения. Как и у всех юных спортсменов, у него была справка от педиатра.

– На тренировке мальчику стало плохо. Ему сразу начали оказывать первую помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи увезли подростка в больницу, - пояснил тренер. – Но спасти юношу не удалось. Он умер в больнице.

Прощание с ним состоится в субботу, 13 мая, с 10.00 до 12.00 часов в похоронном доме «Содействия».

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