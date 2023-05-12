В Перми во время пожара в общежитии на улице Черняховского спасли 7 человек

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Вечером 11 мая в микрорайоне Кислотные дачи в Перми произошел пожар в девятиэтажном общежитии. Здание находится по улице Черняховского в Орджоникидзевском районе. Подробности происшествия рассказали в региональном управлении МЧС.

– Информация о задымлении в подъезде общежития на улице Черняховского поступила в 19.25. На место вызова были направлены 24 человека личного состава и 6 единиц техники, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие пожарные выяснили, что происходит горение межэтажного перехода в подъезде жилого общежития. Огонь охватил около 10 квадратных метров. Из горящего здания спасли семерых человек. Четверых огнеборцы вывели на улицу по лестнице с помощью спасательных устройств, еще троих – спустили вниз по автолестнице.

Всего во время пожара из здания было эвакуировано 25 жильцов. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В 20.05 горение было ликвидировано. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Сейчас сотрудниками МЧС проводится проверка. Также устанавливаются причина и все обстоятельства произошедшего.

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