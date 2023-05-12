До Перми добрался дым от сильных лесных пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пермь окутал дым от масштабных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. На улице появился запах гари, а также немного ухудшилась видимость.

Пожары происходят восточнее Екатеринбурга. Дым на территорию Прикамья принес сильный юго-восточный ветер. На уровне выше 400 метров над землей он дует со скоростью 19 км/ч и достигает 26 км/ч. При этом в приземленном слое штиль.

Последствия пожаров ощущаются в Перми, а также восточнее и южнее города. Дым может сохраниться до ночи на субботу 13 мая. В течение дня запах станет слабее и может полностью исчезнуть.

Специалисты ГИС-центра отметили, что задымление от майских пожаров в Зауралье доходит до Перми третий год подряд. Подобного не было с начала века. Обычно задымления от пожаров наблюдались только во второй половине июля или в августе.

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