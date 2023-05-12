В Перми в День города бесплатно выступят «Иванушки International»

Фото: Ленц Мария

На концерте, приуроченном к празднованию 300-летия Перми, выступит группа «Иванушки International». Городскому бюджету это выступление обойдется в 0 рублей.

Как отметили в горадминистрации, все затраты возьмет на себя спонсор группы. Его личность не раскрывается.

Ранее мы рассказывали, какие еще артисты приедут в День города. Это Zivert, DJ Smash, Татьяна Овсиенко, Ваня Дмитриенко, Денис Клявер, Александр Айвазов, Reflex и Filatov & Karas.

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