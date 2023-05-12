В ходе спецоперации погиб 41-летний разведчик из Чернушки

Фото: Чернушинский округ / ВКонтакте

Администрация Чернушинского округа сообщает о гибели в зоне проведения спецоперации 41-летнего разведчика Николая Осинкина.

Николай Осинкин родился 2 марта 1982 года в Чернушке, окончил школу в селе Деменево. Затем проходил военную службу в воздушно-десантных войсках в Мурманске.

Как рассказали в администрации округа, Николай Осинкин принял решение участвовать в спецоперации сразу после начала частичной мобилизации. Тогда он не дождался повестки. Весной этого года, в день своего рождения, он сообщил родным о намерении уйти на военную службу. На следующий день добровольцем отправился в зону проведения спецоперации.

Николай Осинкин обладал качествами лидера. У него было много друзей, он пользовался авторитетом за честность, доброту и справедливость. Коллеги уважали его за открытость, отзывчивость и ответственность.

Доброволец из Чернушки погиб 1 мая при выполнении боевых задач в Херсонской области на Кинбурнской косе.

Прощание с Николаевым Осинкиным состоится 12 мая в 10:00 в доме культуры села Деменево. Похоронят военнослужащего в селе Печмень Бардымского округа

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