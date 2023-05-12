Фото: Яндекс Карты

В Перми продолжается ремонт Коммунального моста. Из-за частичного ограничения движения на нем образовался затор. По информации сервиса «Яндекс Пробки», 12 мая около 08:00 пробка в 9 баллов образовалась на всем протяжении Камской долины от ул. Якутской до ул. Борцов Революции. Здесь же произошло ДТП.

Не менее сложная ситуация складывается при подъезде к мосту на ул. Попова от ул. Ленина. На самом Коммунальном мосту также большое скопление транспорта.

Есть пробки в 7-9 баллов на ш. Космонавтов: в районе развязки у ТЦ «Колесо», от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова.

Формируется затор в районе ДКЖ на ул. Боровой и ул. Энгельса, а также на ул. Малкова от ул. Вавилова до ул. Энгельса.

В микрорайоне Вышка-1 самая сложная дорожная ситуация на участке ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской. Транспорт встал в 10-бальной пробке.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 27 км. Температура воздуха в этот час +7 градусов, на небе дымка. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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