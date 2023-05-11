В Новоильинском простятся с погибшим в зоне спецоперации 52-летним жителем поселка

Фото: Администрация Нытвенского городского округа / ВКонтакте

Оператор-топогеодезист отделения управления реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона рядовой Сергей Решетников погиб 18 апреля 2023 года при выполнении боевого задания.

Сергею Решетникову 12 июля должно было исполнится 53 года. На военную службу его призвали в сентябре 2022 года по частичной мобилизации. Дома его ждали жена и две дочери.

По сообщению администрации Нытвенского городского округа, прощание с Сергеем Решетниковым пройдет 12 мая с 10:00 в пос. Новоильинский по адресу: ул. Первомайская, 36.

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