В Перми с 12 мая ограничат движение на улице Локомотивной

Фото: Минтранс Пермского края

В Перми продолжается реализация 3-го этапа дорожного проекта «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара».

В связи с продолжением по строительству путепровода с 22:00 12 мая по 06:00 22 мая будет частично ограничено движение всех видов транспорта на ул. Локомотивной между ДКЖ и ж/д тоннелем.

В краевом минтрансе пояснили, что для движения транспорта будут доступны две полосы ул. Локомотивной. Водителей автотранспорта просят заранее планировать маршрут.

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