Пермь и турецкую Аланью свяжет автобусный туристический тур

Отдых в Турции

Пермские турфирмы предлагают своим клиентам новые возможности для отдыха. Одним из направлений станет турецкая Аланья. Вот только туда пермяков доставит не самолет, а автобус.

Автобусный тур включит 17 дней. Он пройдет через Северную Осетию, Грузию и Турцию. На своем пути туристы увидят местные достопримечательности, а также познакомятся с городами – Ульяновск, Саратов, Волгоград, Элиста, Владикавказ, Тбилиси, Батуми, Трабзон и Манавгат. Дорога займет 7 дней, отдых на море составит 9 ночей и 10 дней. В Турции предоставляется проживание в отеле.

В турфирме пояснили, что первый рейс отправится в Аланью уже вечером 12 мая, следующие выезды запланированы на 16 сентября, 1 октября и 15 октября. Стоимость проезда составляет 21 тыс. рублей. В связи с длительным переездом есть ограничения по возрасту – проезд не предоставляется детям до 6 лет и людям старше 70 лет. (6+)

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