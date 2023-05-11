Журналист «Комсомольской правды» стала лауреатом премии «Право и общество в Прикамье»

Награды победителям вручил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Григорьев.
11 мая в Законодательном Собрании Пермского края наградили лауреатов ежегодной журналистской премии «Право и общество в Прикамье». Она вручается уже в пятый раз за профессиональный вклад в развитие общественно-политической журналистики в регионе. Как сообщили в пресс-службе ЗС, в 2023 году на конкурс поступило 65 заявок и 378 работ.
Конкурсная комиссия оценивала статьи, фото и видеоматериалы, опубликованные в 2022 году, учитывая объективность и точность материалов, актуальность тем, а также мастерство подачи материала. Лауреатами в различных номинациях стали 20 журналистов и один фотограф.
В номинации «Печатные краевые средства массовой информации» победителями признаны три журналиста: Константин Бахарев из «Российской газеты», Константин Кадочников из «Коммерсанта - Прикамье» и Елена Третьякова, представляющая газету «Комсомольская правда – Пермь».
Награды победителям вручил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Григорьев.
Поздравляем победителей!