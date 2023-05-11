В Прикамье осудят водителя МАЗа за ДТП со скорой, в котором погибла пациентка

Фото: сайт ГУ МВД по Пермскому краю

В Уинском округе полицейские завершили предварительное расследование обстоятельств ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Виновником аварии является 40-летний водитель МАЗа. Он обвиняется в «нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в краевом МВД.

Серьезная авария произошла вечером 26 ноября на трассе Чернушка – Оса у отворота на село Уинское. На 68-м километре трассы водитель грузовика не предоставил преимущество машине «скорой», которая ехала по главной дороге, и допустил с ним столкновение.

В результате происшествия пациентка, которую перевозил спецтранспорт, скончалась на месте. В краевой прокуратуре уточнили, что в аварии пострадали еще два человека. Водитель «скорой» и два медработника получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

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