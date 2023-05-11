Упавшему в шахту рабочему выплатили 700 тысяч рублей компенсации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березниках в одной из шахт Талицкого горно-обогатительного комплекса пострадал 41-летний рабочий. Об этом рассказали в УФССП по Пермскому краю.

Из-за неисправности грузоподъемного механизма произошел непреднамеренный подъем монтажной люльки. Она поднималась и опускалась несколько раз. Во время резких рывков в ней находился проходчик 5 разряда. По инерции шахтера дважды подбросило, а на третий раз он зацепился за решетки ограждения и упал с 5-метровой высоты.

Мужчина получил серьезные травмы, последствиями которой стали хирургическое вмешательство, длительное лечение в стационаре и утрата трудоспособности.

Работодатель (АО «Управление строительства № 30») не хотел выплачивать шахтеру компенсацию, но суд обязал это сделать. Рабочий получил 700 тысяч рублей. При вынесении решения суд учел, что из-за травмы мужчина вынужден был поменять профессию и изменить привычный образ жизни.

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