В Пермском крае 35% младших школьников имеют избыточный вес

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роспотребнадзор опубликовал результаты мониторинга питания школьников Пермского края за 2022 год. По данным ведомства, почти у 35% учащихся начальных классов – с 1 по 4 классы – наблюдается избыточный вес и ожирение.

Высокий уровень хронической заболеваемости, связанной с питанием, имеется и у старшеклассников. По сравнению с начальным звеном он повышен в 2,4 раза.

Специалисты считают, что причиной является дефицит в домашнем питании детей молочных продуктов, рыбы, хлеба из муки грубого помола. Также выявлен дефицит потребления фруктов и овощей. Кроме того, школьники часто употребляют продукты с высоким содержанием жира, соли и сахара.

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют родителям детей и учебным заведениям Прикамья соблюдать сбалансированное питание.

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