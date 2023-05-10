В Перми вечером 10 мая произошел крупный пожар в нежилом доме

Фото: «Пермь с огоньком» / Telegram

Вечером 10 мая в Перми загорелся дом на шоссе Космонавтов в районе гипермаркета «Леруа Мерлен». Фотографии пожара очевидцы опубликовали в социальных сетях. На кадрах густой черный дым поднимается над ограждением.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, информация о пожаре в нежилом строении на улице Заливная поступила в 18.42. Первые подразделения прибыли в 18.48. На месте происшествия работают 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Горели баня и надворные постройки. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседнее здание, расположенное в 10 метрах от места пожара.

В 19.29 пожар был потушен. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Сейчас сотрудниками МЧС проводится проверка и устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65