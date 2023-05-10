Роспотребнадзор Прикамья предупредил владельцев собак об опасном заболевании

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Роспотребнадзора предупреждает жителей Пермского края об опасности заражения инфекционной болезнью – лептоспирозом. При данном заболевании происходит поражение капилляров, мышц, печени и почек. Также наблюдается интоксикация организма, часто протекающая с желтухой.

Основными источниками распространения инфекции являются грызуны, ежи, землеройки. В городах и селах инфекцию могут передавать собаки и крупный рогатый скот, реже – свиньи, овцы, козы и лошади, а также лисицы, песцы и нутрии, рассказали в ведомстве.

Инкубационный период длится от трех до 20 дней, чаще от 6 до 14 дней. К группам повышенного риска заболевания относятся заводчики и владельцы собак, охотники и рыболовы, туристы, ветеринары, а также работники ферм и мясокомбинатов.

Человек может заразиться лептоспирозом при прямом контакте с мочой и другими биологическими жидкостями инфицированных животных. Также заболевание может передаваться через зараженные воду, почву, растения и продукты.

Профилактикой является вакцинация против лептоспироза для людей и животных.

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