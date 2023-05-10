В Пермском крае нашли погибшим пропавшего 29-летнего мужчину

Фото: Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск»

В Пермском крае остановлены поиски пропавшего 29-летнего мужчины со шрамом на кончике носа. Его искали с 21 апреля.

Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», молодого человека нашли погибшим. По информации от источника «Комсомолки», смерть мужчины не связана с криминалом.

Напомним, 21 апреля молодой человек ушел из дома в деревне Опалиха Нытвенского района и отправился в сторону Шерьи. С тех пор о его судьбе ничего не было известно. Пропавшего мужчину искали волонтеры и полиция.

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