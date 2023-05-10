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НовостиПроисшествия10 мая 2023 12:42

В Перми на стройке с высоты упал 33-летний рабочий

Его госпитализировали в больницу
Екатерина Оборина
Фото: «Пермь с огоньком» / Telegram

Фото: «Пермь с огоньком» / Telegram

В Перми рабочий упал со строящегося дома по улице Декабристов, 97. Несчастный случай произошел днем 10 мая. На месте ЧП стояла бригада скорой медицинской помощи. О случившемся очевидцы сообщили в социальных сетях.

– На Декабристов, 97 строитель выпал где-то с 8-11 этажа. Он упал на прицеп с тентом. Вроде живой, — написал автор поста.

В Министерстве здравоохранения Пермского края «Комсомолке» уточнили, что пострадавшему мужчине 33 года. С места происшествия он был госпитализирован в больницу. О состоянии пострадавшего пока ничего не сообщается.

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