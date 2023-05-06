На KION выходит военная мелодрама «Расправляя крылья» с пермячкой Катериной Шпицей

8 мая в онлайн-кинотеатре KIONот экосистемы МТС состоится эксклюзивная премьера фильма «Расправляя крылья». Военная мелодрама режиссера Ольги Музалевой посвящена истории боевой летчицы Анны Петровой. Главные роли фильме сыграли Катерина Шпица, Александр Горбатов, Михаил Тройник и Сергей Пускепалис.

Главную героиню боевую летчицу Анну Петрову сыграла популярная актриса пермячка Катерина Шпица («Экипаж», «Поддубный», «Полярный», «Метро», «Топи»). По сюжету Анна в 1943 году получила тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Она вернулась в тыл и работает ведущим инженером на авиационном заводе, где готовят к испытаниям новые самолеты «Кречеты».

Руководство завода, не зная о последствиях ее травмы, поручает Анне вместе с майором Зотовым перегнать опытный образец «Кречета» на фронт для боевых испытаний.

Кроме желания одержать победу над врагом и вернуться домой с победой, Анна преследует и личную цель. Она настроена поквитаться с майором Бриггелем – немецким летчиком «Черного Мессера», из-за которого погиб ее возлюбленный. Несмотря на суровое время, тяжелые испытания, внутреннюю боль и горечь утрат, преодолевая желание мстить за тех, кого потеряли, Анна и Зотов открываются друг другу.

«Расправляя крылья» – это мелодрама о женщине на войне, чья молодость, а вместе с ней и первые чувства, и трагические потери пришлись на суровое время. Анна Петрова прошла путь от мечтаний о небе до грандиозных полетов, от тяжелой травмы до работы в тылу, а затем снова стала пилотом самолетов, мощных машин, созданных для приближения победы в кровопролитной войне. «Фильм подчеркивает роль женщин в Великой Отечественной войне и тот неоценимый вклад, который они внесли в победу», - говорит генеральный продюсер фильма Анастасия Шипулина.Кроме того, «Расправляя крылья» – это и эпический военный фильм с захватывающими пролетами самолетов под музыку композитора Игоря Бабаева и опасными актерскими трюками.

Майора Зотова, вместе с которым Анна отправлялась в первые полеты после травмы, сыграл актер Александр Горбатов («Шаляпин», «Коса», «Содержанки», «Капкан на судью»). Одну из своих последних ролей в фильме исполнил актер Сергей Пускепалис, погибший в 2022 году. Также в драме снялись Михаил Тройник («Вызов», «Чики», «Хандра»), Кирилл Гребенщиков («Тест на беременность», «Анна Каренина») и юная актриса Василиса Немцова («Балканский рубеж», «Эпидемия»).

Катерина Шпица, актриса:

«Я уже не впервые работаю с режиссёром Ольгой Музалевой и оператором Петром Духовским. Как и прежде, послевкусие от сотворчества прекрасное. Хорошие отношения у нас сложились и с Александром Горбатовым. Мы, как мне кажется, сразу поняли друг друга, поддерживали возникающие у нас обоих идеи. Надеюсь, это впечатление взаимно. Да и вообще актёрский ансамбль в картине сложился замечательный. С каждым артистом было приятно поработать. Особенным воспоминанием навсегда останутся сцены с Сергеем Пускепалисом. Верю, что наша история о любви и дружбе, долге и совести в реалиях Великой Отечественной войны найдет тёплый отклик в сердцах зрителей. Думаю, каждого тронет своё. Я в этот раз в особенном волнении, потому что впервые записала официальный оригинальный саундтрек к фильму».

Михаил Тройник, актер:

«Военный фильм про летчиков времен Великой Отечественной войны — важное и ответственное для актера событие. Мой персонаж в этой картине — человек со сложным характером, неврастеническая личность. Это была непростая работа, но очень интересная! Консультантами на съемочной площадке выступали профессиональные летчики, поэтому была возможность не только побывать в кабине самолета, но и пообщаться с мастерами, буквально посвятившими жизнь небу. Хочется отметить прекрасный актерский состав — Александр Горбатов, Максим Севриновский, Катерина Шпица, Кирилл Запорожский. На съемках мне также посчастливилось поработать с выдающимся актером и режиссером Сергеем Пускепалисом, который трагически погиб, спустя некоторое время после. Для меня была важна встреча с этим человеком». Трейлер фильма можно посмотреть по ссылке