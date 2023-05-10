В Перми изменится маршрут автобуса №30

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 15 мая введут изменения в работу автобусного маршрута №30, который курсирует от микрорайона Парковый до микрорайона Садовый. Об этом сообщили в мэрии Перми.

Появятся дополнительные маршруты до остановки «Тенториум». Их отметят литерой «К». Они улучшат транспортную доступность вдоль улицы Встречной, которая сейчас обслуживается только маршрутом № 54.

В департаменте транспорта отметили, что автобусы, следующие до остановки «Тенториум», не будут заезжать на разворотную площадку «Улица Куфонина». Пассажиров просят быть внимательными.

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