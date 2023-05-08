В Перми мужчина пытался насильно затащить прохожую в кусты

Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 8 мая в Перми мужчина напал на женщину, которая шла на работу. Инцидент произошел около восьми утра в Закамске. Об этом в социальных сетях сообщила дочь пострадавшей.

– Мужчина напал около детского сада 111 по улице Химградская 19. Он пытался насильно затащить ее в кусты и угрожал. После этого он преследовал ее до магазина Строймастер. спастись от мужчины помог случайный прохожий, - рассказывает пермячка.

Пользователи в соцсетях отмечают, что подозрительный мужчина очень часто ходит там в ночное время. Жителям рекомендуют быть осторожными. Пермячка добавила, что планирует обратиться с заявлением в полицию.

В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что заявление зарегистрировано. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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