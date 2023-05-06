На пожаре в Пермском крае погиб мужчина

Фото с места пожара: кунгурские спасатели.

Во время пожара, случившегося в трехэтажном доме в Кунгуре 6 мая, погиб 34-летний мужчина. Возгорание в одной из квартир многоквартирного дома на улице Просвещения началось в 1.39 ночи.

До приезда пожарных 19 жильцов сумели самостоятельно эвакуироваться на свежий воздух.

- В тушении принимали участие 20 человек личного состава и пять единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Предварительная площадь пожара составила пять квадратных метров. К сожалению, на пожаре имеется погибший.

Как сообщили кунгурские спасатели, это местный житель, 34-летний мужчина.

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